Chiavazza, il piazzale della ex stazione completamente allagato FOTO e VIDEO

Il maltempo che da ore imperversa sul Biellese non ha risparmiato neanche Chiavazza, dove il piazzale della ex stazione ferroviaria, in viale Venezia, è completamente allagato. Quella che un tempo era un’area di passaggio per pendolari e viaggiatori si è trasformata in una piscina a cielo aperto.

Attraversare a piedi il piazzale che un tempo era un’area di passaggio per pendolari e viaggiatori, è al momento impossibile: l’acqua ha invaso ogni angolo.

Le cause dell’allagamento sembrerebbero ricondursi a un sistema di drenaggio ormai inefficiente, messo a dura prova dalle piogge torrenziali di queste ore.