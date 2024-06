BFB, la festa rosa del basket biellese

Doveva essere un allenamento delle ragazzine 2011-14 biellesi. Alla fine è stata una festa della pallacanestro rosa. Organizzata dal Basket Femminile Biellese, in collaborazione con Biella Next, I Paladini, Biella Bears e con la partecipazione di Santhià Basket, una trentina di ragazze nate tra il 2011 e il 2014 si sono ritrovate sabato mattina ai Salesiani di Biella, la casa della Bfb, per condividere momenti di sport, ma soprattutto di divertimento e amicizia.

Sotto la guida dei coach delle suddette società, prima ci si è dedicati ai fondamentali, poi ad un vero e proprio allenamento con giochi ed esercitazioni, infine partitelle a squadre miste. "Tutte le ragazze sono rimaste soddisfatte" dicono i dirigenti del Basket Femminile Biellese "e anche noi non possiamo che esultare per il successo della mattinata e per l'entusiasmo che è trapelato dai sorrisi delle ragazze. La collaborazione tra le diverse società dimostra che, quando si uniscono le forze, risultati arrivano. Siamo stati testimoni che il basket femminile è vivo sul territorio ed ha un futuro assicurato. Ringraziamo chi ha collaborato per la riuscita della giornata e una menzione speciale Santhià Basket che ha potuto essere presente partecipando con le proprie ragazze".

La giornata positiva del basket femminile è continuata poi nel pomeriggio quando l'under 15 della Bfb ha travolto nell'ultima giornata del girone di Coppa Piemonte la malcapitata College Borgomanero con il risultato di 80 a 20.Le attività della Bfb non terminano con il finire dell'anno scolastico. Come ogni anno gli allenamenti proseguiranno due volte alla settimana per nei mesi di giugno e luglio e saranno aperti gratuitamente alle ragazze di tutte le società biellesi.