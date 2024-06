"Il Parcheggio di via Arnulfo è in condizioni disastrose" Una lettrice segnala

Buongiorno vorrei segnalare le pessimi condizioni del parcheggio di Via Arnulfo con queste foto che allego. Certo il parcheggio è gratuito, ma che figura ci facciamo con i turisti e che abbiamo fatto con quelli arrivati per il giro d’Italia? E noi biellesi? Un’ordinaria manutenzione non ce la meritiamo?