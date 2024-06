A piedi nudi sul palco dell'Odeon, Povia regala emozioni per “A.Gen.D.A.”, FOTO e VIDEO

Non appena è salito sul palco si è tolto le scarpe. E per tutto il tempo, compreso quello in cui al termine è andato tra i bimbi delle scuole in platea 125 provenienti dai tre istituti comprensivo cittadini, è rimasto a piedi nudi.

E' stato un concerto quasi inaspettato quelli di ieri venerdì 31 maggio all'Odeon a Biella, ma molto coinvolgente quello di Povia, Giuseppe, che per tutto lo spettacolo ha saputo regalare emozioni ai grandi e ai piccoli con continui ricordi alla famiglia, richiami al sociale, alla vita reale, alla sua vita.....a quella di tante persone. In maniera semplice ha saputo toccare i cuoi e regalare emozioni anche a chi del suo repertorio musicale conosceva soltanto "I bambi fanno oh".

Attraverso musica, video, fotografie ha parlato ai presenti in maniera semplice, trasmettendo i suoi valori. E poi c'erano i colori, quelli dei cartoncini che alzavano i bambini durante le canzoni....i cuori, i piccioni, gli smile...colori e ancora colori e emozioni.

A presentare la serata è stato Cristiano Gatti e a fargli da spalla il vice presidente di A.Gen.D.A, Aldo Scebba, organizzatore della serata con il patrocinio e il sostegno del comune di Biella, della Fondazione CRB, con l'obiettivo di promuovere e diffondere i principi generali di pari opportunità e i valori fondanti della Convenzione per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Sul palco poi è salito anche il coro delle “Voci bianche” dell’Istituto Comprensivo di Andorno Micca, che Povia ha accompagnato con la sua inseparabile chitarra.

Oggi, sabato 1° giugno è in corso c/o aula magna “Marco Zanotti” della succursale dell’I.I.S. “Q. Sella” in Corso G. Pella, 4 a Biella un seminario sull'inclusione e alle ore 11:45 visita laboratori e spazi di Cascina Oremo a Biella.