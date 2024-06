Cossato cambia volto VIDEO

In questi 5 anni di amministrazione ci siamo impegnati in un progetto di trasformazione della città. L'obiettivo è stato quello di riqualificare zone che erano state abbandonate (l'ingresso alla città; la palazzina Ex Enel) o a causa di scelte sbagliate fatte da passate amministrazioni (via Mercato), hanno completamente degradato il volto della cittadina.

L'obiettivo che insieme alla mia squadra vogliamo perseguire è continuare questo processo di miglioramento.

Quindi, l'8 il 9 giugno #votaMoggio, l'esperienza alla guida del cambiamento.

#Moggiosindaco#elezionicomunali