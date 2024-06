Cossato: Colpo della banda del bancomat. Carabinieri impegnati nelle indagini VIDEO e FOTO di Benedetti per newsbiella.it e foto CC

Aggiornamento delle 13:

Carabinieri stanno effettuando rilievi ed indagini per l'individuazione dei responsabili del colpo di questa mattina al bancomat della BPM di via Mazzini

Il fatto:

Tra le quattro e le cinque di questa mattina la banda dei bancomat ha fatto saltare quello della BPM di via Mazzini a Cossato. Il boato ha svegliato la via e i residenti che non hanno immediatamente realizzato quanto stava accadendo. L'esplosione ha fatto scattare l'allarme richiamando le forze dell'ordine.

Al momento non si conosce l'esatta entità del bottino. I Carabinieri stanno effettuando le indagini e visionando le telecamere di sicurezza per scoprire dettagli utili all'individuazione dei ladri.