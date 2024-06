Ternengo: Una splendida giornata di sole per la prima volta dei giochi intercomunali FOTO e VIDEO

Ternengo: Una splendida giornata di sole per la prima edizione dei giochi intercomunali - Foto e video Bozzonetti per newsbiella.it

La corsa campestre inaugura la due giorni dei giochi intercomunali di Ternengo che, in collaborazione col comune di Ronco, ha accolto circa 200 bambini con le loro famiglie.

"Siamo contentissimi - ha dichiarato il Sindaco Luigi Russo - eravamo preoccupati per il meteo ma è stata una splendida giornata di sole che ci ha ripagato degli sforzi organizzativi. Domani sarà il turno delle competizioni di atletica: velocità, salto in lungo e salto in alto che si svolgeranno nell'area sportiva di Ronco biellese, idonea per queste specialità.

Ringrazio la Pro Loco del paese che si occupa della parte gastronomica dell'evento e tutti quelli che hanno messo il loro impegno per la buona riuscita come la Pro Loco di Ronco, l’A.S. Biellese di Ronco e il comune di Ronco. All'amico Giuliano e alla famiglia Alfisi-Girelli per aver concesso i prati di Zandert per la campestre. E un ringraziamento va al comitato Giochi Intercomunali e al Presidente Paolo Zegna che organizza questo annuale appuntamento".