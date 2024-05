I consigli del fine settimana di newsbiella.it, gli eventi del 24, 25 e 26 maggio

Venerdì 24

- Verrone, camminata alpina ritrovo 18,30 partenza alle 20 da sede alpini via della Barazza

- Biella, ore 14.30 palazzo gromo losa Risultati del progetto V.I.V.A. VitaIndipendenteVitaAttiva

- Cossato, Corricossato alle 20 ritrovo in piazza Croce Rossa 17,30

- Biella, Biella Forum ballo di fine anno delle scuole dalle 20 alle 3

- Chiavazza, spettacolo a teatro "Olè", alle 20,45 gruppo teatrale "Infermieri e dintorni"

- Masserano, festa celtica di Beltane

- Biella, fiera

- Ronco, alle Scuole Elementari l’incontro letterario: Villa Olga di Katiuscia De Pieri

- Biella, 47^ma Stagione "I concerti dell'Accademia". Cun-Certare I perosiensemble musiche di: J.S. Bach. Orario: dalle 20.45 alle 22, Sala concerti I piano, Accademia Perosi, Corso del Piazzo n. 24

- Salussola, via Duca d'Aosta 7, Corso alfabetizzazione informatica

- Biella, Grande Sequoia di Chiavazza, str. del Bottegone, 11, Caffè letterario nel bosco - VocidiDONNE dalle 18,30

Sabato 25

- Biella, presentazione della Stecca

- Vigliano, festa al Villaggio Trossi

- Candelo, Visita guidata al ricetto dalle 15

- Occhieppo Superiore, Biblioteca, via Martiri della Libertà 29, Nati per leggere -Il potere magico di una coperta, dalle 10,30

- Zubiena, Esperienza Harry Potter

- Biella, fiera

- Masserano, festa celtica di Beltane

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia, 38, Lezione Le scomposte

- Pollone, Riserva Naturale Parco Burcina "Felice Piacenza", dalle 9,45 Laboratorio di disegno per bambini "Il giardino segreto. Atelier dei piccoli artisti"

- Graglia, laboratori

- Biella, Musei in rete

- Biella, Palazzo Gromo Losa, famiglie a teatro “Marco Polo e il viaggio delle meraviglie” alle ore 18,30

- Biella, in Duomo la professione solenne di Suor Maria Veronica e Suor Maria Juliana

- Biella, teatro Odeon Carlo Verdone, spettacolo di musica e parole “It’s Only Rock’n’Roll”

- Biella, terza Giornata Regionale del Gioco Libero all’Aperto

- Andorno, a partire dalle ore 14.30 giornata di sport a favore della solidarietà “Fai un goal per Domus Laetitiae”

- Candelo in fiore dalle 9 alle 23

- Biella, Vandorno, concerto benefico in ricordo di Martino Borrione

- Biella, in occasione della Giornata Mondiale della biodiversità il 22 maggio, il costo del biglietto all’esposizione “Selvatica” sarà più basso per tutti.

- Conca dei rododentri, alle 15.30 inizia ufficialmente la stagione Storie Biellesi 2024 di Storie di piazza aps, con uno spettacolo, "Animali di piazza"

- Occhieppo Inferiore, alle ore 21, presso il salone polivalente "Aprile in musica"

- Valdilana, passeggiata tra i rododendri in fiore all'Oasi Zegna per sostenere il progetto "Arcipelago"

- Zubiena, Arena Victimula Vermogno, Campionato Italiano Cercatori d'Oro dalle 9 alle 23

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Viverone, Biblioteca Viverone, Via Umberto I°, 107, Esplorare il Mondo delle Parole Insieme dalle 9.30

- Biella, Oropa, al Giardino Botanico di Oropa la giornata di biodiversità alpina ed impollinatori

Domenica 26

- Biella, passeggiata per riscoprire il parco del Bellone, ore 15 ritrovo al parcheggio del Bellone

- Vigliano, festa al Villaggio Trossi

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), Villa Era e Palazzo Lamarmora aperte al pubblico

- Candelo, Visita guidata al ricetto

- Masserano, festa celtica di Beltane

- Biella, fiera

- Zubiena, Arena Victimula Vermogno, Campionato Italiano Cercatori d'Oro dalle 8 alle 18

- Cossato, Cascina Foresto via Castellengo, 64, #IOVADOALMASSIMOBIKE è un progetto di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la ricerca sul tumore al pancreas.

- Viverone, alle ore 9.00 “7 chiese X 7 chilometri”

- Biella, 2° Biella Motor Day

- Oropa, 60 anni di ordinazione sacerdotale di don Giuseppe Fabbri tanto che presiederà la Santa Messa.

- Bielmonte, Oasi Zegna, Transumando dalle 6 alle 18

- Pollone, Riserva Naturale Parco Burcina - Felice Piacenza, Laboratorio di disegno dal vero "Carnet de voyage al Parco"

- Valdilana, Conca dei Rododendri, Oasi Zegna, Workshop di acquerello e benessere in natura alla Conca dei Rododendri

- Piedicavallo, tradizionale torneo di tarocchi

- Biella, Liceo Sella, marcia della pace

- Salussola, anteprima XIII edizione di Suoni in Movimento

- Sagliano, Ronda dei Sette Campanili, passeggiata enogastronomica alla scoperta delle frazioni.

- Zubiena, Esperienza Harry Potter

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Biella, l' Associazione biellese “Donne Nuove” organizza “La musica come un film”

- Graglia, ore 17.30 al Santuario è in programma un recital di fisarmonica con Richard Galliano, con ingresso libero.

- Candelo in fiore dalle 9 alle 19

MOSTRE

- Vigliano, Castello di Montecavallo, via per Chiavazza n 30 "Spiriti del Tempo: un'esperienza coinvolgente tra arte e natura alla scoperta di un luogo ricco di suggestioni" visitabile fino al 9/06. Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

- Biella, Selvatica - Arte e Natura in Festival, dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo ritorna la natura con la decima edizione dalle 10 alle 19, Palazzo Gromo Losa

- Biella, fino al 2/06 al Museo del Territorio Biellese, "Il signore degli Acquerelli. Le opere di Piero Crida". Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.

- Pollone, parco Burcina, Cascina Emilia, mostra di pittura botanica “VISIONI: Natura illustrata” a cura di Diana Carolina Rivadossi. La mostra resterà aperta sino al 26 maggio, ogni domenica, dalle ore 15:00 alle 18:00. Ingresso gratuito.

- Biella, Biella, BI-BOx Art Space, via Italia, 38, BI-BOx feat. Raw Messina: One Love fino al 15/06

- Sala, Partisan dij nòss pais, fino al 29 giugno sabato dalle 15 alle 18

- Ponzone Trivero - Valdilana, Microrganismi. Al Valdilana Hub di via Provinciale 268. Info: fino al 30 giugno da lunedì a venerdì su prenotazione (370-3793179), sabato e domenica ore 10-13, 16-19.

- Mosso (Valdilana), Casa Regis - Centro per la Cultura e l’Arte Contemporanea di Borgata Marchetto 18 ospita la collettiva “The limits and outerlimits of line” (I Confini e Oltre i Confini della Linea), a cura di L. Mikelle Standbridge. Fino al 26 maggio ogni domenica ore 15-18 o su appuntamento (infocasaregis@gmail.com o 333-1995123), ingresso libero.