Una passeggiata tra i rododendri in fiore all'Oasi Zegna per sostenere il progetto "Arcipelago"

Sabato 25 maggio è stata organizzata una passeggiata tra i rododendri in fiore all'Oasi Zegna, e l'incasso della serata verrà utilizzato dalla Fondazione Marco Falco Onlus per finanziare il già collaudato progetto "Arcipelago 2023/24" dell'associazione ABC, che offre supporto educativo e scolastico in piccolo gruppo agli alunni in difficoltà delle scuole medie Marconi.

Nato nel 2010 a firma dell'Associazione ABC onlus, "Arcipelago" ha come obiettivo la promozione della “formazione” e dello “sviluppo della persona”, per la prevenzione del disagio e per la promozione del benessere psicosociale in un'ottica di collaborazione e di rete con il contesto in cui si svolgono le attività e con le risorse del territorio. "Arcipelago" prevede la stretta collaborazione con gli insegnanti. Si svolge in piccolo gruppo, in orario scolastico presso la scuola Media di Biella Marconi coinvolgendo ragazzi e ragazze in difficoltà emotiva, relazionale, scolastica e famigliare, proponendo loro attività di studio, di ascolto, rimotivazione, orientamento, consapevolizzazione dei processi, mediazione, tutoraggio.

Nel 2023-2024 "Arcipelago" è stato finanziato dalla Fondazione Marco Falco e, in parte, dall’Associazione ABC onlus. La Fondazione M. Falco, senza scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà ed utilità sociale nei confronti di bambini, adolescenti e giovani. Intende contribuire ad una loro crescita serena al fine di diventare adulti maturi, consapevoli ed integrati nella collettività. Riteniamo fondamentale aiutare i giovani a conoscere se stessi, a percorrere un cammino di crescita personale per una maggiore consapevolezza di sé, dei propri desideri e obiettivi nella vita, per meglio orientarsi nelle scelte, per prevenire malattie psichiche e dipendenze e per una migliore integrazione sociale e lavorativa.

E sabato 25 è stata organizzata all'Oasi Zegna una passeggiata durante la quale i visitatori saranno accompagnati da una guida escursionistica locale che illustrerà le caratteristiche dei rododendri e la storia del luogo e dell'ambiente circostante.

Il programma prevede la partenza dal Parcheggio Valle dei Rododendri sulla Strada provinciale SP232 Valdilana alle 16 con ritrovo alle 15:30.