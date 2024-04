Carlo Verdone all'Odeon di Biella con “It’s only rock’n’roll”

Piano Bi celebra l’edizione 2024 di Microsolchi con la presenza a Biella di Carlo Verdone.

Nel corso dello spettacolo di musica e parole “It’s Only Rock’n’Roll”, in conversazione con un amico di vecchia data – il giornalista Enzo Gentile, conosciuto a un concerto di Bob Dylan — Carlo Verdone aprirà dunque il suo cassetto dei ricordi, a partire dalla leggendaria performance dei Beatles al teatro Brancaccio di Roma nel 1965.

Oltre che per i suoi racconti e i suoi aneddoti, nella serata ci sarà spazio anche per la musica da vedere e da ascoltare con proiezioni di videoclip ed esecuzioni live: sul palco sarà infatti presente anche una band capitanata da Alex Gariazzo, Helter Shelter, che eseguirà brani dal vivo prendendo spunto proprio dal dialogo tra Verdone e Gentile. L’evento è previsto per sabato 25 maggio, alle ore 21, al teatro Odeon di Biella.