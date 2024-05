Un giorno di sport e solidarietà: #IOVADOALMASSIMOBIKE a sostegno della ricerca.

#IOVADOALMASSIMOBIKE è un progetto di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la ricerca sul tumore al pancreas. L ’idea è nata dal desiderio di Max Massimo Canonica, dentista di Torino affetto da adenocarcinoma del pancreas dal 2017.

Nel maggio 2022, Massimo ha percorso 550 km in bicicletta da Torino a Venezia insieme agli amici di sempre, a Fondazione Valsecchi e all’ Associazione Oltre la Ricerca, raccogliendo 105.000 euro a sostegno di un progetto molto importante riguardante lo “Studio di profilazione genetica tramite tampone salivare dei soggetti facenti parte del Registro Italiano di Sorveglianza per tumore al pancreas”, diventato operativo da Febbraio 2023.

L’ anno scorso con #IOVADOALMASSIMOBIKE 2023, in ricordo di Massimo e a sostegno della ricerca, sono stati raccolti 4.000 euro a sostegno del progetto “PREFITS" attraverso la Fondazione Nadia Valsecchi .

Anche quest’anno famiglia, amici e Fondazione Valsecchi , continuano il percorso iniziato da Massimo nel 2022.

I fondi raccolti #IOVADOALMASSIMOBIKE 2024 andranno a sostenere il progetto dell’ Università di Verona Il Genoma circolare nella progressione del cancro del pancreas .

Di seguito i dettagli dell’evento:

QUANDO: Domenica 26 maggio 2024

DOVE: Cascina Foresto via Castellengo, 64 - 13836 Cossato (BIELLA)

RITROVO: ore 9:30 bici / ore 10:00 passeggiata.

PARTENZA BICI : ore 10:00 Con la nostra super guida dal 2022 Marcella percorrerete un anello su percorso misto adatto a mtb, e-bike e gravel... + BUFFET all’arrivo.

Siamo nella Riserva Naturale della Baraggia ai piedi delle Prealpi biellesi. Attraversare la baraggia è come fare un tuffo nella savana africana. La vegetazione, formata da prati e brughiere alternati ad alberi isolati e boschi in piccole valli, crea un paesaggio suggestivo e unico nel suo genere. Il territorio è rimasto in condizioni naturali ed è attraversato da numerosi percorsi sterrati che rendono l’area un campo ideale per i mtbbiker. Il giro ad anello ne attraversa gran parte cogliendo i diversi ambienti che distinguono la Baraggia di Benna da quella di Candelo dall’area di Elvo. Percorso che si snoda quasi interamente su sentieri, strade sterrate e qualche bellissimo single track nei boschi. La Savana biellese ha un fascino indiscutibile. Erica spontanea in quantità, alberi enormi, ampi spazi deserti, canyon ...da farti venire il mal d’Africa... Il percorso è adatto a emtb e mountainbike, non presenta difficoltà tecniche. Il tour avrà uno sviluppo di circa 20/ 25 km con un minimo di dislivello. Non è adatto alle bici da corsa!

NOTA BENE: Non sarà una gara, ma una pedalata libera, ognuno al proprio ritmo e velocità, ma tutti insieme... i minori dovranno essere accompagnati.

PARTENZA CAMMINATA: ore 10:30 Luca vi accompagnerà in un anello di circa 7/8 km con 100 m di dislivello positivo, adatto a tutti, che vi porterà a scoprire paesaggi locali. Da Castello Foresto alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, si prosegue verso il Castello di Castellengo, visita delle cantine e rientro a Foresto. Percorso misto tra sterrato e asfalto....

NOTA BENE: i minori dovranno essere accompagnati.

BUFFET: ore 13:30 circa. Troverete paninetti mignon assortiti con salumi, formaggi e anche quelli vegetariani; pizza, torte salate, insalate miste e un primo (insalata di pasta/riso)... sarà sicuramente da leccarsi i baffi!

... SARAI ANCHE TU PROTAGONISTA DELLA RICERCA!

Partecipa alla raccolta fondi e seguici sulla nuova pagina :

https://www.instagram.com/iovadoalmassimobike_since_2023/ https://donorbox.org/donazione-fondazione-valsecchi