“Animali di piazza” alla Conca dei rododendri: presentato lo spettacolo teatrale.

Il 25 maggio alle 15.30 inizia ufficialmente la stagione Storie Biellesi 2024 di Storie di piazza aps, con uno spettacolo, Animali di piazza, dedicato alle famiglie in un magnifico contesto di verde e fiori, alla Cascina Caruccia, nella conca dei rododendri in Valdilana. Lo spazio all’aperto è estremamente suggestivo e permette anche alla famiglia la fruizione dell’area picnic attrezzata con una bella gita in Oasi Zegna.

Lo spettacolo Animali di piazza con Luisa Trompetto, regia di Manuela Tamietti, è stato prodotto molti anni fa grazie al contributo di Fondazione CRB e Fondazione CRT, ma continua ad essere di grane attualità, viste le tematiche dedicate all’ambiente. La compagnia, per realizzare la scenografia e le figure dello spettacolo, ha utilizzato esclusivamente materiali riciclati quali carta e cartone grazie all’abilità di Laura Rossi che cura anche i costumi.

Animali di piazza vuole essere uno spettacolo che diverte, fa riflettere e racconta, attraverso la magia del teatro di figura, il cambiamento di un’epoca che ci ha portato ad una vita più agevole e più comoda ma nel contempo meno compatibile con l’ambiente.

In Animali di piazza si racconta la storia di una contadina, la Luisona, che si accorge di non avere tempo poiché impegnata a lavorare tutto il giorno; ha la terra da coltivare e gli animali da accudire, le galline e il maiale da sfamare, la mucca da mungere, le pecore da pascolare e tosare, la lana da filare, il cane e il cavallo da consolare. La scoperta che esiste un “tempo” da poter utilizzare diversamente le farà conoscere cose nuove ma ne perderà, suo malgrado, delle altre e intorno a lei tutto si trasformerà assumendo nuovi colori. Il cambiamento di un’epoca viene raccontato grazie al ritmo circolare di una canzone; tutto quello che era naturale diventerà diverso probabilmente meno bello e rispettoso dell’ambiente, fino ad arrivare a porsi la domanda finale: ci saranno delle soluzioni possibili per affrontare lo scorrere del tempo e le variazioni che incontriamo nel rispetto di se stessi e dell’ambiente?

A questa domanda la Luisona risponderà coinvolgendo i bambini nella costruzione di una nuova modalità per vivere emozioni ed abitare un luogo.