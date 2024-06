Viviamo Candelo, tornano gli eventi estivi musicali

Torna l'appuntamento con la festa estiva di Viviamo Candelo, giunta alla sesta edizione.

L'evento patrocinato dal Comune e organizzato in stretta collaborazione e supporto con la Pro Loco Candelo, da quest'anno si presenta con un nuovo format previsto in 3 serate musicali tra giugno e luglio con il seguente programma: sabato 29 giugno "One Dream. One Night" - una notte con la migliore musica anni 90/2000, con Dj, Voice & Animation by The Dream Dance Agency. Sabato 6 luglio serata anni 90 con peter dj. Sabato 20 luglio serata anni 70/80 con dj tere e la woodstock family.

Tutte le serate si terranno in Piazza Castello, piazzetta interno Ricetto con ingresso libero con inizio alle 21.L'iniziativa è a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.