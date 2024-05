Chiara Caucino annuncia: “Biella al centro del divertimento” VIDEO

La manifestazione, istituita con una legge regionale, cade l’ultimo sabato di ogni maggio: quest’anno, oltre a svolgersi, naturalmente, in tutto il Piemonte, avrà il suo epicentro nel capoluogo laniero. Un evento gratuito dedicato al tempo di qualità in famiglia, mai visto prima a Biella. Caucino: «Con questa iniziativa ribadiamo ancora una volta l’importanza del ritorno alla socialità, in un mondo ormai dominato dalla “solitudine” dei social media e del divertimento elettronico. Sarà un pomeriggio indimenticabile di divertimento, creatività e condivisione: portate i bambini, i nonni, gli amici! Sarà un momento unico di divertimento e di creatività».

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, si terrà, nel pomeriggio di sabato prossimo, 25 maggio, la terza Giornata Regionale del Gioco Libero all’Aperto.

L’edizione di quest’anno avrà come «epicentro» Biella, dove, dalle 14,30 alle 18,30, in Piazza Martiri della Libertà, verranno organizzati giochi e intrattenimenti per i tanti bambini e le loro famiglie che parteciperanno all’evento.

Ad aggiudicarsi il bando per l'organizzazione dell'evento è stato «Circo Wow». Saranno presenti all’iniziativa anche l’Associazione «Insieme è di più», il Fondo Edo Tempia, Cascina Oremo, la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), l’Associazione «Cuore aiuta cuore» e l’Associazione «Frassati».

Il gioco all'aperto è per definizione il gioco libero: libertà di movimento, libertà di pensiero, libertà di relazione, ed è gioco attivo, dove il bambino sperimenta nel rispetto delle proprie possibilità motorie, scegliendo ed orientando la propria azione secondo i suoi bisogni e la sua curiosità.

Tra i tanti benefici che si possono individuare nel favorire il gioco all’aperto c’è anche la possibilità di una attività fisica da parte del bambino che merita di essere sottolineata, in un’epoca in cui la sedentarietà è un pericolo concreto. Camminare, saltare, correre permettono e favoriscono la coordinazione motoria e la resistenza fisica, combattendo malattie anche importanti, come l’obesità, legate a stili di vita sbagliati.

«In un contesto in cui i ragazzi sono assorbiti dall’uso ormai totalizzante dei social media che però favoriscono una paradossale “socialità a distanza” - spiega Caucino - questa giornata riveste un’importanza simbolica e concreta fondamentale. Mi auguro che questa iniziativa spinga ancora una volta le famiglie a “tornare indietro”, non solo per un giorno, rendendosi conto dell’importanza del gioco libero che non vuole mettersi in contrapposizione con le nuove forme di intrattenimento elettroniche, ma vuole essere un’alternativa complementare in cui poter giocare nella realtà, se così si può dire, a contatto con i propri amici in un mondo sempre più freddo e digitale».

«E allora cosa aspettate? Unitevi a noi per un pomeriggio unico all'insegna dell'arte e del gioco - conclude Caucino - caratterizzato, in particolare, da due eventi straordinari per riscoprire il fascino dell'arte in modi nuovi e sorprendenti. Con «Arte in Festa», avrete la possibilità di scatenate la creatività dei vostri figli - e perché no, anche la vostra - nei differenti angoli artistici. Disegnate, giocate e create con materiali e tecniche insolite. Lasciatevi poi ispirare da artisti rinomati e trasformatevi in veri artisti. Ci sarà poi «La Festa di una Volta» dove i piccoli potranno divertirsi con i giochi tradizionali, rivisitati con un tocco moderno: sfide logiche, giochi orizzontali e verticali per tutte le età. Non mancheranno nemmeno competizioni amichevoli e rompicapi per stimolare mente e spirito in compagnia. E allora cosa aspettate? Portate i bambini, i nonni, gli amici. Sarà un pomeriggio indimenticabile di divertimento, creatività e condivisione!».