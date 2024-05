Musei in rete 2024: visite guidate gratuite sul territorio biellese.

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, prosegue anche quest’anno, il ciclo di visite guidate gratuite, per mettere in relazione il patrimonio storico, archeologico e artistico del Museo con il territorio, permettendo al contempo la valorizzazione dei siti aderenti alla Rete Museale.

Il primo appuntamento del ciclo “Musei in rete” avrà luogo sabato 25 maggio con un percorso intitolato “Lavoro e imprenditori tra Biella e Valle Elvo. La Galleria del Lavoro del Museo del Territorio Biellese e il Palazzo Vercellone con l’Archivio Lanifici Vercellone di Sordevolo”.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 10.00 al Museo del Territorio Biellese dove i partecipanti, dopo esser accolti, verranno introdotti al tema della giornata che verterà su arte e industria, attraverso un percorso tematico alle collezioni museali.

Successivamente la visita proseguirà a Sordevolo, presso il Palazzo e l’Archivio storico dei Lanifici Vercellone. Per il trasferimento, i partecipanti potranno usufruire, gratuitamente, di un servizio navetta che farà ritorno a Biella alle ore 13.00.

La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 23 maggio 2024 (massimo 25 persone).

L'appuntamento successivo sarà sabato 15 giugno 2024