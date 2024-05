Sorelle Carmelitane, in Duomo la professione solenne di Suor Maria Veronica e Suor Maria Juliana

Carissimi Amici del Carmelo, J.M.J.E.

Siamo liete di condividere con gioia il prossimo appuntamento comunitario: la professione solenne di Sr Maria Veronica del Volto dell’ Amore e di Sr Maria Juliana dell’Immacolata.

Quando l’Amore chiama il cuore corre! Sì, quando Dio chiama si attiva una sana inquietudine nel cuore che porta a mettersi in cammino per cercare il terreno dove è sepolta la perla preziosa. E, una volta trovato il terreno, si vende tutto, si impegnano tutte le energie per scavare e trovare la perla!

Le nostre sorelle si sono messe in cammino. Dalle montagne della Valtellina, dalle praterie del Kenya, sono giunte al Carmelo: simbolo di un monte che prevede un percorso in salita, verso la Vetta, Gesù; Colui che da sempre le ha amate, custodite, affiancate.

La scuola del Carmelo è lunga: non si destreggia la vita monastica in poco tempo, lo Spirito lavora come un orafo per far emergere la Bellezza divina giorno dopo giorno e così dopo vari anni eccoci al momento in cui le nostre sorelle pronunceranno il loro “sì” definitivo, lanciate verso orizzonti belli di un misterioso apostolato missionario, attraverso un cuore a cuore con Cristo.

Il silenzio del Monastero, la preghiera, le semplici azioni quotidiane, la vita fraterna, lo studio e il lavoro… tutto diventa fecondo in Cristo.

Vi attendiamo alle ore 10:30 nel Duomo di Biella, sabato 25 maggio, festa di S.Maria Maddalena di Firenze. Presiederà la celebrazione Mons. Roberto Farinella, Vescovo della Diocesi.

Dopo la cerimonia ci sposteremo in Seminario: siete tutti invitati per un rinfresco fraterno, avrete l'opportunità di salutare personalmente le due sorelle e di condividere con loro la gioia di aver partecipato a questo evento così importante per la loro vita, per la nostra Comunità e per la nostra Diocesi.