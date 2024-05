Domenica torna il Biella Motor Day

Un percorso panoramico tra le strade più suggestive del territorio biellese, con soste presso borghi e location di grande interesse. Il tutto condito dalla presenza di supercar e auto sportive in un evento che unisce motori e natura. Questo e molto altro è il 2° Biella Motor Day, raduno dinamico in programma per domenica 26 maggio ed organizzato dalla scuderia Biella Motor Team.

Dopo il successo della prima edizione del 2023, la kermesse torna ad offrire agli appassionati un'esperienza unica per vivere la propria passione per le quattro ruote scoprendo al contempo le bellezze paesaggistiche del Biellese, troppo spesso trascurate. Il ritrovo e l’accreditamento sono fissati per le 8 a Biella in via Lamarmora fronte Giardini Zumaglini da dove un’ora dopo partirà la prima vettura. La prima tappa condurrà i partecipanti nel Cossatese, con una sosta prevista a Bielmonte attorno alle 10.15 mentre alle 11.25 saranno a Masserano presso il “Palazzo dei Principi” per visita e aperitivo prima del rientro a Biella per il pranzo alle 12.45.

Nel pomeriggio il percorso si sposterà nella parte occidentale della provincia con passaggi panoramici tra Netro e Graglia: alle 13.50 sosta presso il biscottificio Brusa in via Nazionale a Biella. Prima del rientro, gli appassionati avranno modo di visitare, alle 15.30, il Museo ME-BO a Biella. Alle 16 l’arrivo in via Lamarmora. Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e divertente, gli organizzatori hanno previsto alcuni controlli a sorpresa lungo il percorso, con premi (prodotti tipici offerti da aziende biellesi) per i partecipanti più attenti.

"Lo scorso anno abbiamo creato questo evento perché a Biella se ne sentiva l'esigenza - spiega Mattia Vescovo della Biella Motor Team - e quest’anno abbiamo ripetuto l’iniziativa con la volontà di promuovere il nostro territorio, spesso sottovalutato. La gente ama le auto sportive, il Biella Motor Day è un'occasione per vederle dal vivo".

Gli appassionati che volessero ammirare le vetture possono tenere presente questi orari - di massima - di passaggio: Biella (partenza) 9.00 – 10.45; Bielmonte 9.45 – 11.45; Masserano 10.55 – 13.20; Biella via Lamarmora (pranzo) 12.15 – 15.00; Biella via Nazionale (Biscottificio Brusa) 13.30 – 15.30; Biella Piazzo 15.30 – 16.30.