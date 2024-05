Passion Galliano, recital di fisarmonica con Richard Galliano

Domenica 26 maggio 2024 alle ore 17.30 al Santuario di Graglia è in programma un recital di fisarmonica con Richard Galliano, con ingresso libero. Sarà un'occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei grandi protagonisti musicali del nostro tempo.

Richard Galliano nasce in Francia a Cannet, nella Costa Azzurra, il 12 dicembre del 1950. Inizia a suonare la fisarmonica a quattro anni sotto la guida del padre, Luciano, di origini italiane. Dopo un intenso perido di studio all'Accademia di Musica di Nizza, Galliano si avvicina al jazz, cercando di trovare una strada originale per il suo strumento, considerato da alcuni "il pianoforte dei poveri, mentre la mia fisarmonica è sempre stata uno Stenway con le cinghie". Con il suo strumento Galliano ha saputo far convivere infinite anime, dal jazz al tango, dalla canzone d'autore alle melodie popolari. Punto di riferimento dichiarato è il fisarmonicista argentino Astor Piazzolla, a cui è dedicato l'album "Piazzolla forever". Tantissime le collaborazioni di alto livello, tra cui Ron Carter, Chet Baker, Martial Solal, Miroslav Vitous, Jan Garbarek, Enrico Rava.

In questo recital Galliano presenterà alcune sue composizioni (Chat Pitre, Tango pour Claude, La Valse à Margaux...), celebri canzoni (Ma plus belle histoire d'amour, Les feuilles mortes...) e tributi all'immortale Piazzolla (Vuelvo al sur, Oblivion...). Imperdibile.