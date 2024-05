Biella, Famiglie a teatro: “La fiamma di Olimpia” è già sold out - Foto di repertorio.

Torna a partire dal 19 maggio la rassegna “Famiglie a teatro” che offre spettacoli teatrali gratuiti, a famiglie con bambini, nella splendida cornice di Palazzo Gromo Losa, il primo spettacolo “La fiamma di Olimpia” è già sold out, mentre sono aperte le prenotazioni per quelli successivi.

Questi gli appuntamenti in programma, tutti a cura di Fondazione Teatro ragazzi e giovani onlus:

· Sabato 25 maggio “Marco Polo e il viaggio delle meraviglie” alle ore 18,30;

· Sabato 1° giugno “Il principe canarino e altre storie” alle ore 18,30;

· Sabato 17 giugno “Il fantastico mondo delle fiabe italiane” alle ore 17 con replica alle ore 18,30;

“Famiglie a teatro è un progetto speciale per la Fondazione perché ciò che offre davvero è la possibilità per le famiglie di passare del tempo di qualità con i propri figli in un contesto di gratuità – commenta il Presidente Michele Colombo – questa è una dimensione sempre più rara che siamo felici di poter offrire ai Biellesi, anche grazie alla collaborazione con la Fondazione FILA Museum che lavora con noi alla creazione di un territorio sempre più accogliente ed educante”.

Tutti gli spettacoli si terranno a Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22).

In caso di maltempo gli spettacoli saranno organizzati negli spazi interni del palazzo.

Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli fino a esaurimento posti.