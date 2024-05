Equipe Vitesse al Rally Valle d’Intelvi: tutto pronto per le prove speciali.

Tutto pronto per la 16a edizione del Rally Valle d’Intelvi che si svolgerà il 18 e 19 maggio prossimi con circa 64 km cronometrati suddivisi in 9 prove speciali, due delle quali da percorrere in notturna.

Equipe Vitesse sarà presente con la brava navigatrice Viglianese Loretta Tedesco che cercherà di riscattarsi dalla sfortunata trasferta Aostana e lo farà al fianco di Matteo Dotti e la splendida Skoda Fabia R5 della Erreffe, con il numero 10 sulle portiere.

“In bocca al lupo ragazzi!”