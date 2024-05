Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella sua abitazione oggi venerdì 17 maggio.

Abitava da solo in un condominio, e non vedendolo i vicini allarmati hanno chiamato i soccorsi. Intorno alle 14, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell'alloggio, e il 118, ma purtroppo per l'uomo non c'era però più nulla da fare.