Biella, Selvatica Arte e Natura in festival: presentati gli incontri del giovedì.

Giovedì 16 maggio alle 21, presso Palazzo Gromo Losa, proseguono gli incontri della decima edizione di Selvatica, Arte e Natura in Festival.

Francesco Tomasinelli, curatore della mostra “Piante guerriere. Viaggio tra i vegetali che credono di essere animali”, guiderà il pubblico alla scoperta delle piante protagoniste dell’esposizione scientifica ospitata a Palazzo Gromo Losa.

La mostra sarà aperta al pubblico per l’occasione.

Perché piante guerriere? Perché le specie protagoniste di questa mostra sono le piante che fanno tutto quello che non ci si aspetterebbe da un vegetale. Sono guerriere perché in grado di aggredire e mangiare gli animali come fanno i carnivori. Oppure perché riescono a spostarsi in modi del tutto inattesi, con semi simili a alianti ed elicotteri oppure grazie a uncini che si conficcano nei mammiferi. In molti casi, la bellezza di alcune piante è in aperto contrasto con il loro stile di vita: alcuni magnifici fiori tropicali presentano un odore di carogna mentre le orchidee sono in grado di imbrogliare gli insetti, attirandoli con inganni sessuali per farsi impollinare. Tra le piante guerriere non mancano neppure killer specializzati, come il gigantesco fico strangolatore, capace di uccidere nel corso degli anni gli alberi che stringe nel suo abbraccio mortale.

La mostra Piante guerriere, curata da Raffaella Fiore e Francesco Tomasinelli, in collaborazione con l’Orto Botanico Città Studi di Milano, Università degli Studi di Milano, presenta dal vivo alcune delle piante più sorprendenti del mondo vegetale, le cui caratteristiche sono illustrate anche da grandi pannelli fotografici e da video, che svelano gli aspetti meno noti dei protagonisti della mostra. Alcune specie, non coltivabili, sono presentati con modelli in grande scala, affiancati da insetti, sempre presenti dal vivo, che hanno con le piante un rapporto molto stretto.

Gli incontri del Giovedì di Selvatica tornano il 30 maggio, alle 21.00, a Palazzo Gromo Losa con “A tu per tu con la natura”, proiezioni fotografiche a cura del Fotoclub Biella.

Selvatica - Arte Natura in Festival è un evento biennale interamente dedicato alla natura e all’ambiente che riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali con un unico fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Il Festival è in programma dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, ed è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.