Il saluto dell'Amministrazione Provinciale di Biella al Prefetto uscente Silvana D'Agostino

Lunedì 6 maggio 2024, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento dei nuovi Prefetti.

La Dottoressa Silvana D’Agostino lascerà la Prefettura di Biella e sarà destinata a svolgere lo stesso incarico nella Prefettura di BAT (Barletta Andria Trani), in Puglia.

Il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo esprime la propria gratitudine e rivolge il proprio saluto al Prefetto uscente: "Un sentito ringraziamento al Prefetto Silvana D’Agostino, a nome dell'Amministrazione Provinciale che rappresento e a nome mio personale, per il lavoro svolto nel nostro territorio e per tutti gli sforzi messi in campo in questi sedici mesi di permanenza a Biella. A lei, anche i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico che andrà a ricoprire”.