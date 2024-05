E' stato necessario l'intervento dei soccorsi a Lessona dopo che il conducente di un'auto, finita in una cunetta a bordo strada, ha chiamato il 112 per l'impossibilità di rimuovere il mezzo in autonomia a causa dei danni subiti. I Carabinieri giunti sul posto, accertata la situazione, costatato che l'uomo non era ferito, hanno disposto la rimozione del veicolo.