Giro d’Impresa: grande interesse da parte del pubblico.

Sono stati tre giorni intensi quelli del Giro d'Impresa, iniziativa di turismo industriale organizzata dall'Unione Industriale Biellese che, in occasione della seconda tappa del Giro d'Italia con arrivo a Oropa, ha visto il Biellese protagonista dell'evento con una grande affluenza di visitatori e appassionati di ciclismo.

L'apertura straordinaria delle imprese, degli archivi e dei musei ha riscosso molto interesse facendo registrare il tutto esaurito in molti dei 17 siti visitabili. "È stato bello vedere l'entusiasmo con cui il Biellese ha accolto il Giro e l'interesse con cui le persone hanno scelto di visitare le realtà aziendali - commenta Alessandro Boggio Merlo, presidente della Sezione Turismo e Cultura dell'Unione Industriale Biellese -. Per noi è un risultato importante perché conferma il trend di sviluppo del turismo industriale, un tema su cui stiamo focalizzando la nostra azione. Vorrei ringraziare la struttura Uib che si è occupata dell'organizzazione e, in modo particolare, le imprese, gli archivi e i musei che hanno aderito a questa prima edizione e gli imprenditori che per la prima volta hanno aperto le loro porte al pubblico, riscuotendo grande interesse e toccando con mano un valore per l'impresa, per le persone e per il territorio".

"Con il Giro di Impresa abbiamo valorizzato la cultura imprenditoriale e il saper fare del territorio, aprendoci al grande pubblico - continua Laura Zegna, presidente della Commissione Turismo di Confindustria Piemonte -. È stata una bella iniziativa che ha contribuito ad arricchire gli eventi di Torino Capitale della Cultura di Impresa".