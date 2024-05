Ginnastica Biella, quattro diverse squadre in gara FOTO

Domenica 5 maggio, presso la Società Pietro Micca di Biella, si sono svolte le gare del Campionato Silver a Squadre Categoria LB e LC di Ginnastica Artistica Femminile. Ginnastica Biella era presente in pedana con quattro diverse squadre. 16 atlete, dalla più giovane di 8 anni (Noemi) alla più esperta (Alice) di 17.

Ad accompagnare in gara le ragazze, Irina Sitnikova e Sara Battagion, che hanno dovuto dividersi gli impegni in pedana. In categoria LB Giovanissime livello base, Noemi, Mia Matilde e Arianna ottengono il 4 posto, mentre le Allieve LB Adele, Rachele, Betrice e Matilde si piazzano all’ottavo posto in classifica.

In categoria LC Junior/Senior, Klarissa, Chiara, Giulia e Alice ottengono il 12 posto. Miglior piazzamento della giornata invece per la squadra LC Allieve, dove Viola, Adele, Matilde e Marianna salgono sul podio per la seconda posizione. Oltre a ringraziare tutte le atlete per l’impegno e i sacrifici, la Società, ringrazia anche Francesca Leardi, Francesca Preziosa e Patrizia Beriotto per il loro insostituibile lavoro svolto in palestra.