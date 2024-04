Focus Quartieri, Vaglio e Pavignano: scopri tutti i protagonisti della 4° tappa VIDEO

È il 4° appuntamento del Focus Quartieri e le frazioni di Pavignano e Vaglio, un tempo a se stanti, oggi sono riunite a formare un’unica comunità, ciascuna con le proprie caratteristiche e peculiarità, ma in costante sinergia. Attraverso le testimonianze di coloro che lo abitano e lo animano, esploreremo le molteplici sfaccettature di Pavignano - Vaglio: dalle sue radici storiche alle prospettive future, dalle iniziative sociali alla solidarietà diffusa a beneficio di tutto il Biellese.

Tra i luoghi di maggior interesse per la comunità troviamo le due sedi delle associazioni: a Pavignano il circolo, contornato da campi sportivi e il nuovo parco giochi e a Vaglio l’area verde con la “Casetta”, luogo di ritrovo e festeggiamenti. In un’area ristretta, come evidenziato dagli intervistati, il quartiere offre tutti i servizi di base e i rappresentanti delle associazioni sono determinati a rivalutare le aree di maggior interesse, riunendo la comunità multietnica. Inusuale la parrocchia, costituita da due Chiese adiacenti: quella di San Carlo e di San Vincenzo, un connubio fra antico e moderno.

Commercianti, cittadini e volontari raccontano la propria realtà: Alberto Aglietta, memoria storica ed ex Presidente di quartiere; Sessa Silvano, Presidente dell'Associazione Pavignano Vaglio Cultura e Sport APS; Filippo Ferrarotti (Presidente), Giovanna Pierro e i volontari della Banca del Giocattolo ed Emanuela Carulli di Walter Bar.

"Fra storia e futuro" con Alberto Aglietta

"Valorizzazione del centro: sport, cultura e società" con Alberto Aglietta

"Associazioni e territorio, le attività dedicate ai giovani" con Sessa Silvano

"Dagli eventi all’urbanistica, convivono le differenze" con Sessa Silvano

"La Banca del Giocattolo, un’istituzione per il territorio" con Giovanna Pierro, Filippo Ferrarotti e i volontari della Banca del Giocattolo

"Walter Bar: un punto di ritrovo e un servizio alla comunità" con Emanuela Carulli