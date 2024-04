Sordevolo: Cuoco della casa di riposo vittima di una scarica di corrente, in ospedale in codice giallo

Vigili del Fuoco, Carabinieri, 118 e Spresal sono arrivati a Sordevolo per soccorrere il cuoco della casa di riposo rimasto vittima di una scarica di corrente, proveniente dal filo scoperto di uno scaldavivande, che l'ha gettato a terra. Considerato infortunio sul lavoro, i funzionari Spresal si sono occupati delle verifiche mentre i sanitari del 118 trasportavano in Ospedale l'uomo per le cure dovute.