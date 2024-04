Vicini che non si sopportano già da tempo e ieri, 9 aprile, i Carabinieri sono dovuti intervenire alle 13 per la chiamata di uno dei due che lamentava disturbo per la musica, secondo lui con volume eccessivo e recante disturbo, provenire dall'appartamento del contendente.

I militari, dopo il sopralluogo, hanno riportato alla calma quella che sembrerebbe una delle tante incomprensioni tra vicini in una situazione già nota e in cui basta una scintilla per scatenare liti e discussioni.