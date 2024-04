Da Inner Wheel di Biella, Biella Piazzo e Vallemosso il concorso per le scuole “Happy Planet: Piccoli Gesti per un Pianeta Felice”

In occasione del suo centenario, l'International Inner Wheel, associazione femminile di service operante in tutto il mondo, ha deciso di orientare molte delle sue attività ai temi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. I Club Inner Wheel si sono impegnati a promuovere, in varie forme, progetti comuni per sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'ecosostenibilità. In quest’ottica, I Club Inner Wheel di Biella, Biella Piazzo e Vallemosso hanno proposto alle scuole secondarie di primo grado del territorio un concorso che richiede agli studenti delle classi prime e seconde la produzione di brevi video creativi di riflessione sull’ambiente, sostenibilità e alimentazione.

Negli ultimi anni la sostenibilità ambientale è diventata un tema di fondamentale importanza e le scuole hanno assunto un ruolo importante per la diffusione e la consapevolezza nelle nuove generazioni. Tutte le scuole secondarie di primo grado del comune di Biella e di Vallemosso hanno partecipato al concorso. Guidati dai loro professori referenti gli studenti hanno realizzato video per sensibilizzare su temi legati alla sostenibilità e alle piccole pratiche quotidiane utili a salvaguardare il nostro pianeta. Il concorso non solo ha offerto ai ragazzi l'opportunità di sviluppare le loro abilità creative, ma anche far crescere in loro un senso di responsabilità verso l’ambiente e il futuro del pianeta.

“Happy Planet: Piccoli Gesti per un Pianeta Felice”, titolo dal forte coinvolgimento emozionale, vuole essere un utile incentivo per gli studenti, incoraggiandoli a riflettere su come le piccole azioni quotidiane possano influire positivamente sul pianeta. Dalla semplice raccolta differenziata all'abbraccio di abitudini ecosostenibili, i ragazzi sono chiamati a riflettere con senso critico e a veicolare messaggi positivi attraverso i loro video. L’utilizzo degli smartphone, uno strumento alla portata di tutti, permette ai ragazzi di esprimere le proprie idee ed emozioni in modo innovativo e coinvolgente offrendo uno spaccato vivace e positivo su come le nuove generazioni percepiscono l’ambiente e la sua salvaguardia. I video saranno valutati da una giuria di esperti, assicurando così un giudizio accurato e professionale, e i migliori saranno premiati durante una cerimonia ufficiale nel mese di aprile. I video potrebbero inoltre essere utilizzati come strumento didattico nelle scuole, per educare gli studenti ai principi della sostenibilità ispirarli a fare la differenza.

"Happy Planet: Piccoli Gesti per un Pianeta Felice” vuole essere non solo un semplice concorso ma un vero e proprio impegno collettivo per promuovere la consapevolezza ambientale tra le giovani generazioni. Attraverso la realizzazione di video creativi e innovativi, gli studenti dimostrano come anche le azioni quotidiane più semplici possono fare la differenza per la salute e la felicità del nostro pianeta.