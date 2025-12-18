Auguri "Leggeri" di Buon Natale FOTO

E’ stata una mattinata di scambio di auguri, quella del 17/12, negli uffici della Lauretana.
Dopo aver condiviso un brindisi beneaugurale e una fetta di panettone, il presidente Giovanni Vietti, con l’amministratore delegato Antonio Pola, sua moglie Anna Vietti e il nipote Edoardo Pampuro
hanno posato insieme agli impiegati in una foto di gruppo, vicino all’albero di Natale, quest’anno decorato con palline d’eccezione, create con preforme e bottiglie di plastica rigorosamente blu Lauretana.
Direzione e dipendenti augurano a tutti “Un sereno e leggero Natale”.