Biella, Giornata Mondiale dell’Attività Fisica: l’ASL promuove il benessere psico-fisico.

“SII ATTIVA/O E VIVI FELICE”: è lo slogan che l’Agenzia di salute pubblica della Catalogna (ASPCAT) ha scelto per l’edizione 2024 della Giornata mondiale dell’attività fisica, che si celebra il 6 aprile. L’iniziativa è nata nel 2002 per sottolineare l’importanza di promuovere uno stile di vita attivo e la pratica di regolare attività fisica.

L’attività fisica è infatti ormai universalmente riconosciuta come un fattore di protezione per il mantenimento del benessere psicofisico, in quanto aiuta a prevenire numerose malattie croniche, migliora la qualità del sonno e il tono dell’umore, favorisce un invecchiamento in buona salute.

Sono 10 i suggerimenti per avere più energia e sentirsi meglio:

1. Iniziare la giornata attivamente con esercizi di stretching e posizioni di base dello yoga;

2. Praticare un’attività fisica o sportiva che appassioni, per migliorare il benessere psicofisico;

3. Ballare, un modo per fare movimento ed esprimersi;

4. Camminare un po' di tempo ogni giorno: il movimento aiuta anche a controllare lo stress;

5. Allenare il proprio cuore e il corpo con esercizi cardiovascolari e di forza;

6. Attività come lo yoga o il tai-chi aiuteranno a recuperare la sensazione di benessere;

7. Muoversi in bicicletta o a piedi in alternativa al trasporto motorizzato;

8. Giocare nel tempo libero con giochi tradizionali, popolari, che richiedono il movimento, magari coinvolgendo amici, familiari o altre persone;

9. Ridere: quando si ride si muovono quasi 300 muscoli del corpo;

10. Esercizi di respirazione, meditazione o mindfulness, prima di andare a dormire, aiuteranno a riposare meglio.

La Giornata mondiale dell’attività fisica all’Ospedale di Biella

Il Dipartimento di Prevenzione di ASL BI, diretto da Dott.ssa Marta Terzi, in raccordo con il Distretto e i Servizi Infermieristici Territoriale e i Comuni dell’ASL BI, è attivo già da anni con iniziative ed eventi di promozione della salute e corretti stili di vita rivolti alla popolazione. “La sinergia di intenti e la sensibilità tra sanità territoriale, negli anni ha portato all’aumento dei gruppi di cammino attivi sul territorio, grazie anche alla presenza di percorsi tracciati in molti Comuni che dal 2016 avevano aderito al Progetto 10.000 passi per star bene - ha dichiarato Milena Vettorello, Dirigente medico della Medicina dello Sport ASL BI e Referente aziendale del Programma 2 ‘Comunità attive’ del Piano Locale della Prevenzione dell’ASL BI - Recentemente, inoltre, è stato inaugurato anche nel Biellese, nel Comune di Gifflenga, il primo percorso permanente di Just the Woman I Am, portando all’attenzione l’importanza dell’attività fisica nell’inclusione e nella parità di genere”.

In occasione della giornata del 6 aprile, l'ASL di Biella ha inoltre organizzato un convegno dal titolo “Comunità attive” rivolto a Sindaci e Assessori allo Sport del territorio dell'ASL di Biella, ai Medici di Medicina Generale, ai Walking leader dei gruppi di cammino attivi sul territorio e alle associazioni sportive, nonché alle associazioni e organizzazioni di volontariato biellesi. L'evento si terrà oggi, sabato 6 aprile alle ore 8.45, presso la Sala Convegni del presidio ospedaliero.

L’Accordo di collaborazione per sostenere lo sviluppo di Comunità attive

La Giornata mondiale dell’attività fisica è considerata dai professionisti della salute pubblica e da quanti sono impegnati, in tutti i settori, nella promozione di stili di vita attivi a favore della salute, del benessere e dell’ambiente. Un’occasione di informazione, sensibilizzazione verso le persone e come un’opportunità per rimarcare la volontà di lavorare insieme alle amministrazioni locali e all’associazionismo, nel rendere l’offerta dell’attività fisica evidente, diffusa, per tutti.

Questi sono i principi e i valori che, a luglio dello scorso anno, hanno guidato ANCI Piemonte e Regione Piemonte ad approvare lo schema di “Accordo di collaborazione per sostenere lo sviluppo di Comunità attive”, firmato dalle parti ai primi di ottobre del 2023.

Entrambi gli enti hanno riconosciuto come finalità comune il ben-essere dei cittadini e condividono l’importanza di promuovere e supportare politiche e azioni integrate e intersettoriali, per rendere gli ambienti di vita più salutari, inclusivi e favorevoli alla promozione della salute, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili della popolazione.

L’Accordo di collaborazione tra ANCI Piemonte e Regione Piemonte è il risultato importante di un percorso di dialogo e confronto avviato nel 2022 da Regione Piemonte, con l’Associazione Regionale dei Comuni piemontesi nell’ambito