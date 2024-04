Attività fisica: i progetti dell’ASL per migliorare il benessere psico-fisico.

In occasione della Giornata Mondiale dell’attività fisica di sabato 6 aprile, l’ASL di Biella, presso la sua sede, ha organizzato un incontro per riunire amministratori e operatori di settore, al fine di promuovere e progettare percorsi dedicati al benessere psico-fisico. Al primo incontro sono stati esposti progetti e opportunità messe in campo, grazie al supporto della regione Piemonte, per diffondere i benefici del movimento fisico: fondamento essenziale per una migliore condizione di vita. Particolare attenzione è stata rivolta ai meno giovani e alle persone con patologie con attività fisica adattata.

Il progetto della regione Piemonte “WHP” per l’attività fisica all’interno delle aziende verrà supportato dall’ASL locale e potrà apportare una nuova visione dello stile di vita dei lavoratori biellesi: da corsi di formazione alle performance individuali, dalle analisi dei rischi alla riduzione dello stress. Ad oggi sono 3 le realtà locali che hanno aderito.