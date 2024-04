Raddoppio Trossi: oggi il riesame del progetto

Prima riunione oggi, venerdì 5 aprile, della commissione tecnica di sindaci per l’esame della viabilità generale biellese. In particolare, l'attenzione dei primi cittadini sarà focalizzata sul progetto che riguarda il raddoppio della Strada Trossi, da dicembre oggetto di discussione al tavolo dell'ente di via Sella.

L’idea di questa commissione, proposta dal Presidente della Provincia Emanuela Ramella Pralungo proprio durante l’Assemblea dei Sindaci dello scorso 27 febbraio, era stata accolta a maggioranza dalla stessa.

Faranno parte di questa commissione i sindaci di Gaglianico, Sandigliano, Verrone, Benna, Massazza, diretti interessati, in quanto attraversati dalla Trossi. I primi cittadini di Piatto, Valdengo e Pettinengo, si sono invece proposti di partecipare ai lavori.

Lo scorso dicembre la Provincia aveva dato notizia del raddoppio come dato di fatto che vedeva tutti concordi. Il cantiere sarebbe partito a maggio. A stoppare l'avvio dei lavori erano poi stati alcuni consiglieri della minoranza, e a febbraio era dunque nata una task force di primi cittadini per riesaminare l'operazione.