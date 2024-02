Raddoppio Strada Trossi, il progetto sarà riesaminato da un comitato di sindaci - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Il progetto del Raddoppio Strada Trossi, bocciato dal Consiglio Provinciale lo scorso 29 gennaio, sarà riesaminato da un comitato di sindaci biellesi di prossima costituzione.

Lo ha deciso l’Assemblea dei Sindaci di oggi, martedì 27 febbraio, recependo la proposta del Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo.

“Il piano infrastrutturale – dichiara Ramella Pralungo – che comprende il Raddoppio Trossi, la variante Valle Elvo, il completamento del Maghettone e la variante Cossato-Cascina Donna, e finalizzato al miglioramento della viabilità dell’intero territorio, crollerebbe in mancanza di una “colonna portante” come il Raddoppio Trossi”.

“Per questo motivo – continua il Presidente – questa assemblea è l’occasione per individuare un comitato di una decina di sindaci, il quale analizzi oggettivamente il progetto Raddoppio Trossi insieme ai progettisti, in modo che vengano cancellati i dubbi sullo stesso. E con la partecipazione fondamentale dei sindaci del territorio coinvolti dal progetto”.

L’Assemblea dei Sindaci, a maggioranza, ha accolto la proposta di Ramella Pralungo, che ha concesso una settimana ai sindaci per avanzare le candidature. Del comitato dovrebbero far parte anche i capigruppo in Consiglio Provinciale.