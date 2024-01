Raddoppio Trossi, cronaca di un NO annunciato da parte di Identità e Territorio - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

E’ stata la cronaca di un NO annunciato quello che è successo ieri, lunedì 29 gennaio, durante il Consiglio Provinciale di Biella, da parte della maggioranza consigliare di Identità e Territorio (area centrodestra) in merito al progetto del raddoppio della Strada Trossi a Gaglianico, tra il km 2,3 (rotatoria di via Roma) al km 3,9 (rotatoria di via Candelo).

Tecnicamente, Identità e Territorio ha votato NO ad una variazione al bilancio di previsione 2024-2026, che prevedeva l’investimento di 6,997 milioni di euro, con cui la Provincia, tramite un mutuo, avrebbe realizzato il raddoppio ed una rotonda all’altezza dell’azienda Acquatec. E, d’accordo con il Comune di Gaglianico, parapedoni ed illuminazione.

Questa variazione è stata presentata a seguito dell’accordo sul raddoppio tra i tre gruppi consigliari (la stessa Identità e Territorio, Emanuele Ramella Pralungo Presidente, Biella Al Centro) a fine 2023.

In aula i gruppi Emanuele Ramella Pralungo Presidente e Biella Al Centro hanno pertanto contestato ad Identità e Territorio di avere violato questo accordo, e senza comunicarlo direttamente ma tramite la stampa.

Di contro, Identità e Territorio ha obiettato che il progetto ha un costo eccessivo, non ha coinvolto i proprietari dei terreni oggetto di esproprio, e non comporta vantaggi in termini di sicurezza e fluidità del traffico.