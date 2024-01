Raddoppio Strada Trossi, nulla di fatto all’Assemblea dei Sindaci - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Questioni tecnico-burocratiche hanno impedito oggi, mercoledì 31 gennaio, all’assemblea dei sindaci biellesi di discutere sul progetto Raddoppio Strada Trossi, bocciato lunedì scorso dal Consiglio Provinciale per il voto negativo della maggioranza di centrodestra.

All’ordine del giorno era infatti previsto che l’Assemblea esprimesse parere sul bilancio provinciale di previsione 2024-2026, il quale, per il citato voto negativo, non contiene lo stanziamento relativo al raddoppio Trossi.

Tutto rinviato quindi tra 10-15 giorni in un assemblea “ad hoc Trossi”, come proposto dal Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo vista l’importanza del tema.

Deluso per questo rinvio il Sindaco di Mongrando Tony Filoni: “Condivido che tecnicamente oggi non è la sede opportuna per parlare della Trossi, ma ci sono qui quasi tutti i sindaci biellesi. Mi stupisce che ci venga detto che ne riparleremo”.

Per la cronaca l’Assemblea dei Sindaci ha dato parere favorevole al bilancio 2024-2026, che, dopo l’ultimo Consiglio Provinciale, ha incrementato di 37 mila euro i fondi per le politiche giovanili, e prevede un investimento di quasi 1,4 milioni di euro le asfaltature delle strade provinciali.