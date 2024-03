Erasmus, si parte per Strasburgo: ecco chi sono le protagoniste del Liceo del Cossatese e Vallestrona

Ecco le nostre pioniere del progetto Erasmus: Alice, Sara e Simona. Sono loro le protagoniste della prima mobilità Erasmus del Liceo del Cossatese e Vallestrona. Le loro sensazioni? Curiosità e grandi aspettative, ma anche qualche timore; partono per partecipare a un corso in lingua inglese sul Debate come metodologia didattica, tenuto da un formatore esperto di Europass che opera nella splendida cornice di Strasburgo.

Ma chi sono Alice, Sara e Simona?

Alice Lampis e Simona Zulato, docenti di lettere, sono due pilastri della gara di dibattito “Exponi le tue idee”, a cui il Liceo del Cossatese aderisce da anni, conseguendo ottimi risultati: dal 2022 si è aggiudicato, ogni anno, un posto nella finale nazionale che si tiene a Milano nel mese di maggio. Sara Beriachetto, docente di inglese e traduttrice, sperimenta da tempo nuovi approcci per stimolare studenti e studentesse ad esprimersi in lingua inglese.

La settimana a Strasburgo trascorre in fretta tra attività pratiche proposte nel corso, visite alla città in compagnia di Ibrahim, l’insegnante formatore, visita al Parlamento Europeo e, ovviamente, degustazioni di piatti e dolci tipici. Emerge qualche criticità legata alle relazioni interne del gruppo-studio formatosi a Strasburgo, ma anche questo è un tassello importante del grande puzzle dell’Europa unita: conoscere persone, in questo caso docenti, di altri Paesi, confrontarsi, discutere… L’aspetto più interessante di quest’avventura è stato però il pomeriggio di disseminazione, ovvero di restituzione, organizzato mercoledì 27 marzo nella biblioteca del Liceo.

Le mobilità Erasmus, infatti, non sono fini a se stesse, ma mirano alla diffusione delle buone pratiche, dei progetti e delle attività apprese. Hanno partecipato all’evento docenti di lettere, storia dell’arte e disegno, fisica e matematica, lingua inglese e tedesca, scienze umane e religione, anche la DS si è messa in gioco. Sì, perché la bravura di Alice, Sara e Simona è stata quella di coinvolgere i presenti, proponendo attività legate alle varie fasi di svolgimento di un dibattito in classe. Inoltre, le professoresse hanno fornito riferimenti preziosi per reperire materiali già predisposti, utili a progettare attività di debate in tutte le discipline. Le prossime mobilità saranno Atene per tre docenti, La Valletta per due rappresentanti del personale ATA e una destinazione che ancora non spoileriamo per un gruppo di sei alunni/e. Stay tuned, il Cossatese si muove!