Gaglianico, 20enne sfonda il parabrezza di un'auto in sosta con una pietra ma viene filmato dalle telecamere

Era disperata e visibilmente abbattuta la donna di 75 anni che, nei giorni scorsi, si è recata negli uffici della Polizia Locale di Gaglianico per denunciare il danneggiamento della sua auto, lasciata in sosta a due passi dalla chiesa parrocchiale e dal palazzo municipale.

Stando al suo racconto, infatti, si è scoperto che qualcuno aveva lanciato un blocco di porfido verso il veicolo e sfasciato completamente la parte superiore del parabrezza. Non solo: a causa del violento urto, lo specchietto retrovisore era completamente saltato via, aggravando la stima dei danni, già di per sé particolarmente ingenti. Il fatto è accaduto nella notte tra il 21 e il 22 marzo.

Dopo aver raccolto la testimonianza della pensionata, è iniziata l'attività d'indagine della Polizia Locale che, grazie all'ausilio delle immagini di videosorveglianza, è riuscita a identificare il presunto autore dell'atto vandalico: si tratta di un giovane di 20 anni, residente fuori Biella, già noto agli uffici per episodi simili.

Inoltre, osservando con attenzione i filmati delle telecamere, sembra che il ragazzo stesse filmando il tutto con un telefonino. Così, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato nella giornata di ieri, 25 marzo, dagli agenti della Polizia Locale di Gaglianico.