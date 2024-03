Biella: Incidente tra due auto, ferito uno dei due conducenti

Nell'incrocio tra via Galimberti e via Addis Abeba, una Toyota Yaris condotta da un uomo con una passeggera entrambi di Biella e una Fiat Panda condotta da un uomo di Mongrando con un passeggero di Occhieppo Inferiore, si sono scontrate in modo violento. L'urto ha messo fuori uso i due mezzi ed ha provocato ferite al conducente della Panda che è stato trasportato in Ospedale per gli accertamenti necessari. I rilievi e la dinamica del sinistro sono stati effettuati dai Carabinieri.