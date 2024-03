Per gli operatori del SERD si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri per condurre a miti consigli una donna che, in disaccordo sulla terapia propostale, ha cominciato ad inveire e urlare contro tutti disturbando la normale attività del centro e dei pazienti. L'intervento dei militari dell'arma è stato provvidenziale per fermare sul nascere le manifestazioni dell'assistita che ancora non erano sfociate in violenza fisica.