Invia sms di addio, l'amica si preoccupa e allerta la Polizia

Invia un sms di addio all'amica. Quest'ultima si preoccupa e richiede l'intervento delle forze dell'ordine. È quanto sarebbe successo a Biella, stando alle prime ricostruzioni: al centro della drammatica vicenda una donna che avrebbe manifestato intenti suicidi e condiviso il proprio stato d'animo con le persone più care.

Scattato l'allarme, i sanitari del 118 si sono portati nella sua abitazione per le operazioni di prima assistenza. La residente, vedendoli arrivare, avrebbe minacciato un gesto anticonservativo e, in seguito, si sarebbe allontanata da casa ma, dopo pochi passi, sarebbe stata notata per strada da una Volante della Polizia.

Raggiunta a piedi, la biellese si è tranquillizzata al termine di una breve conversazione con gli agenti e, subito dopo, si è fatta accompagnare all'ospedale per gli accertamenti di rito.