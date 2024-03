Biella, prosegue “Piccoli lettori in erba”: l’evento dedicato ai bambini.

Un nuovo appuntamento con il progetto "Piccoli lettori in erba" è in programma giovedì 21 marzo a partire dalle ore 16,00 ai Giardini Zumaglini in compagnia della Cooperativa Sociale La Famiglia.

Un pomeriggio dedicato alla lettura, all'amicizia e alla magia della Primavera.

I piccoli lettori con le loro famiglie potranno ascoltare la lettura drammatizzata con le bellissime illustrazioni di "Per Sempre Amici", di Sabina Colloredo e Patrizia La Porta, per poi partecipare al laboratorio ritmico di body percussion ispirato alla “Primavera” di Vivaldi.

“Unisciti a noi per questo viaggio straordinario nel mondo della letteratura per i più piccoli!”

Si ricorda che l’ingresso è libero e gratuito.