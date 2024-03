In occasione delle Giornate FAI di Primavera, torna a Valdilana Gusto al Centro, il tradizionale mercatino enogastronomico, di scena al Centro Zegna nella giornata di domenica 24 marzo, dalle 10.30 alle 17.30. Diversi gli appuntamenti in programma, come l'orto a scuola, i laboratori di giardinaggio e il tea time.