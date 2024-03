Ronco Biellese, la comunità si ritrova per ricordare le vittime del Covid

La comunità di Ronco Biellese si ritrova per ricordare le vittime del Covid. Domani, 18 marzo, alle 12, l'amministrazione comunale deporrà un omaggio floreale presso il monumento in loro memoria, situato nell'area sportiva “Giuseppe Angelico”, in strada Buratti della Malpenga.