The Reason, a Biella il concerto di Gen Rosso

Triplo concerto al Teatro Odeon con il Gen Rosso, che venerdì 15 e sabato 16 marzo si esibiranno al Teatro Odeon di Biella.

Il 15 marzo, alle 9:30, il concerto, riservato agli studenti, The Reason: Gen Rosso+Studenti del progetto WE Talent. Insieme agli artisti saliranno sul palco gli studenti dell’Istituto Comprensivo Biella 3, per essere moltiplicatori di messaggi urgenti e vitali. Forti senza Violenza per dire ‘No’ alla cultura della violenza, del bullismo e del Cyberbullismo, WE TALENT per un rinforzo dell’autostima e della presa di responsabilità civile e sociale. Forti nella legalità, io cittadino – ActUnIted. L’uno X l’altro per un rafforzamento della partecipazione attiva alla vita della scuola e della città. Hands 4 Peace, per un passaggio dalla tolleranza all’integrazione e al dialogo. L’evento è aperto anche agli altri istituti di Biella che desiderano partecipare.

Il 15 marzo, alle 21, The Reason con Gen Rosso+Studenti del progetto WE Talent in concerto per famiglie ed amici. Il 16 marzo, alle 21, The Reason e Gen Rosso per tutta la popolazione .

Gen Rosso, International Performing Arts Group, nasce nel 1966 a Loppiano (Firenze) da un’idea di Chiara Lubich (Premio Unesco 1996 per l’Educazione alla Pace), che regala una batteria rossa a un gruppo di ragazzi per comunicare, attraverso la musica, i messaggi di pace e fratellanza universale e concorrere così alla realizzazione di un mondo più unito. L’originale attività del Gen Rosso scaturisce, fin dall’inizio, dal suo bagaglio artistico-culturale, dalla internazionalità dei suoi componenti e dall’impegno personale di ciascuno ad attuare, nel contesto di vita quotidiana, i valori di cui si fa ambasciatore.

Avendo percorso i 5 continenti in contatto con popoli e tradizioni differenti, il Gen Rosso, è in grado di raggiungere vari ambienti per contribuire, attraverso i suoi messaggi, a sostenere una cultura del dialogo e della solidarietà.Il Gen Rosso, viaggiando attraverso i contesti sociali più diversi per etnia, religione e cultura, continua a rivolgersi a persone di varie ambienti specifici: studenti, operai, carcerati, persone diversamente abili, giovani colpiti dalla tossicodipendenza, dall'alcoolismo o dalla disoccupazione.

Sulla base di un’esperienza di oltre 15 anni nel campo “Arte e Educazione”, già presentato con successo in varie città d’Italia e in altri paesi del mondo, il “Progetto Artistico/Educativo” può essere sostenuto sia a livello di Istituto scolastico che da Istituzioni pubbliche e private. La sua preparazione si svolge in maniera condivisa dal Gen Rosso con un Comitato Locale formato da insegnanti/genitori dell’istituto e rappresentanti dell’Ente che partecipa allo stesso.

Il progetto intende dare una risposta generale e puntuale alle sfide specifiche che il territorio di Biella presenta e per questo assumerà il titolo scelto dall’equipe proponente. A tal fine il Gen Rosso è in grado di orientare e coinvolgere nel Concerto THE REASON, fino a 120 giovani che saranno sullo stesso palco insieme al Gen Rosso in alcuni numeri musicali. La preparazione avverrà in 5 tipologie di workshop: Hip Hop Dance / Broadway Dance / Party Dance / Choral Singing / Percussions.