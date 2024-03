Rinnova la tua cucina con il corso di Maiser “Pillole di interior design”

Lunedì 25 marzo, nella sede di Maiser Serramenti, si terrà la prima lezione del corso “Pillole di interior design”. Il corso è aperto a tutti ed è perfetto per chi sta ristrutturando casa, o per chi vuole rinnovare i propri spazi.

La prima serata vedrà come protagonista il cuore della casa: la cucina. Progettare una cucina da soli è sicuramente un’operazione difficile e complicata, ci sono tantissimi aspetti da tenere in considerazione: aspetti tecnici, estetici, funzionali, normativi…

Per non parlare di tutte le domande che possono sorgere quando si decide di rinnovare i propri spazi: è meglio una cucina open space o separata? È più comoda l’isola o la penisola? Come si possono gestire le aree di lavoro? Che tipo di illuminazione scegliere?

Ecco perché durante la serata di “Pillole di interior design” dedicata alla cucina interverranno architetti ed esperti del settore dell’arredamento e dei serramenti, pronti a fornire utili spunti e consigli per progettare la cucina dei propri sogni.

Gli argomenti della serata.

Dalla forma dello spazio alla definizione del progetto: distribuzione aree di lavoro, distanze e spazi di manovra

Cucina open space o separata

L'importanza dell'aspirazione dei vapori di cottura

Materiali e abbinamenti

Illuminazione

Bonus in vigore

Presentazione serramenti Garofoli e Oknoplast con Maiser Serramenti

Presentazione cucine Copat Life con Denis Arreda

Come si svolgerà la serata.

Inizio corso: ore 18:00

Intervento degli Architetti Alessia Marcolongo ed Elena Fasan

Intervento di Maiser Serramenti

Visita allo showroom di Denis Arreda

Apericena offerto

Dove e quando.

Presso Maiser Serramenti (in via Amendola 3, Biella)

Lunedì 25 marzo 2024

Dalle 18:00 alle 19:30

A seguire, apericena offerto.

Info e prenotazione biglietti.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-di-interior-design-la-cucina-lezione-1-816448829427

Maiser Serramenti.

Azienda biellese esperta nel settore dei serramenti che opera in stretta collaborazione con studi di architettura. Si occupa di installare e sostituire serramenti, porte interne, porte blindate, porte garage e ogni tipo di complemento necessario, dalle zanzariere alle persiane. Oltre all’aspetto relativo alla vendita e alla posa di serramenti, Maiser si occupa anche di tutto l’aspetto burocratico, come la gestione delle pratiche amministrative per l’accesso ai bonus in vigore. È la prima azienda a garantire per sempre la posa dei serramenti.

Il corso è promosso da Mailab, il laboratorio delle idee di Maiser dedicato a corsi di formazione ed eventi per architetti, geometri, ingegneri, studi di progettazione e privati.

Studio di architettura Marcolongo&Fasan.

Alessia Marcolongo ed Elena Fasan danno vita al loro studio di architettura nel 2012.

I loro progetti adottano soluzioni innovative per creare ambienti accoglienti, luminosi e soluzioni flessibili nel tempo, curando con minuzia i dettagli per far dialogare il contemporaneo con la storia che caratterizza il luogo dell'intervento.

Denis Arreda.

Denis Arreda è il punto di riferimento per l’arredamento di design a Biella. Lo showroom si trova proprio di fronte al Duomo, nel cuore di Biella, e collabora con alcuni dei migliori brand del mondo dell’arredamento di design, tra cui Lago, Flexform, Cattelan e Copat Life.

