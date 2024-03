Giornata Mondiale per il Cuore, all'Ospedale visite gratuite nel nome della prevenzione

Grazie alla disponibilità garantita all’AICR - Associazione Italiana Cuore e Rianimazione - oggi venerdì 8 marzo, in arco mattutino, presso l’Ospedale degli Infermi di Ponderano, in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore sono state svolte visite gratuite finalizzate alla prevenzione cardiovascolare ai cittadini, risultati numerosi, che hanno aderito con entusiasmo a tale iniziativa.

Al progetto, per testimoniarne l’importanza, insieme ad alcuni delegati di tale Associazione Italiana Cuore e Rianimazione ha partecipato anche l’Arma dei Carabinieri, con un equipaggio della Sezione Radiomobile del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Biella, posizionato, unitamente ad un camper “Centrale Operativa Mobile”, all’ingresso dell’Ospedale degli Infermi.