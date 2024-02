Biella Forma: Al via le iscrizioni per l'anno accademico 2023/2024 per i percorsi 30 cfu

Biellaforma: Al via le iscrizioni per l'anno accademico 2023/2024 per i percorsi 30 cfu

Percorsi 30 CFU art. 13 DPCM 4 Agosto 2023

Biellaforma annuncia il via alle iscrizioni, per l’anno accademico 2023/2024, ai tanto attesi percorsi 30 cfu art 13, grazie alla convenzione con l’Università telematica Ecampus e l’Univeristà Linkcampus per le seguenti classi di concorso:

DESTINATARI: Il percorso 30 CFU dell’Università eCampus è riservato ai Docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché ai Docenti specializzati sul sostegno. Per accedere al percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento è requisito indispensabile il possesso del titolo di studio con riferimento alla classe di concorso come da tabelle MIUR, l’abilitazione o specializzazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione. I corsi abilitanti per l’insegnamento vengono attivati con anno accademico 2023/2024 come disciplinato dal DPCM del 4 agosto 2023 e delineato dal Decreto Legge n. 36/2022.

Attivazione dei percorsi abilitanti Percorsi 30 CFU art. 13 DPCM 4 Agosto 2023 Iscrizioni aperte e classi di concorso attive:

• A01 – Disegno e storia dell’arte nell’istruzione di I e II grado (accorpa ex A01 ed ex A017)

• A04 – Design del libro

• A05 – Design del tessuto e della moda

• A08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica • A09 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche

• A10 – Discipline grafico-pubblicitarie

• A11 – Discipline letterarie e latino

• A12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A12 ed ex A-22)

• A13 – Discipline letterarie latino e greco

• A17 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado • A18 – Filosofia e Scienze umane

• A19 – Filosofia e Storia

• A22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A24 ed ex A25)

• A23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera

• A26 – Matematica • A27 – Matematica e fisica

• A28 – Matematica e Scienze

• A46 – Scienze giuridico – economiche

• A47 – Scienze matematiche applicate

• A48 – Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A48 ed A49)

• A49 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

• A54 – Storia dell’Arte

• A62 – Tecnologie e tecniche per la grafica Ulteriori classi di concorso (NEW)

• A03 – Design della ceramica

• A07 – Discipline audiovisive

• A21 – Geografia

• A45 – Scienze economico aziendali

Organizzazione 30 CFU L’organizzazione prevista per i corsi è la seguente:

• 30 CFU erogati in modalità online sincrona con lezioni nel fine settimana

Modalità di frequenza

Esclusivamente per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari di formazione iniziale (30 CFU) possono essere svolti in modalità online con lezioni sincrone.

Modalità di frequenza: a distanza in modalità sincrona. È consentito il 30% di assenza sul totale delle attività (articolo 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 59/2017), superato il 30% di ore di assenza non sarà possibile accedere alla prova finale.

Incompatibilità: Per le incompatibilità si fa riferimento alla legge sulla doppia immatricolazione Decreto n. 930 del 29 luglio 2022. Nello specifico come indicato sulla relativa pagina Ministeriale: Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (escludendo da questa casistica i corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista solo per attività laboratoriali e di tirocinio), è consentita l’iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.

La domanda di iscrizione al percorso 30 CFU è in autocertificazione.

Requisiti di accesso 30 CFU: Possono accedere al nuovo percorso di abilitazione all’insegnamento MIUR:

• Docenti abilitati su altra classe di concorso e/o su altro grado d’istruzione

• Docenti specializzati Tfa Sostegno

• Sono, altresì, ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. Il titolo verrà rilasciato in ogni caso solo nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento

Il titolo di accesso alla classe di concorso di interesse può essere verificato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consultando in base ai titoli posseduti:

• il D.P.R. 19/2016 e D.M. 259/2017,

• il D.M Ministeriale del 20 novembre 2023 (GU Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2024),

• il Decreto 22 dicembre 2023 del Ministero dell’istruzione e del merito: Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado in G.U. n. 34 del 10 febbraio 2024

I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione telematica della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Non sono prese in considerazione domande di iscrizione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate. L’Università può adottare in qualsiasi fase della procedura provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultino validi alla loro verifica.

Costi e rette: Alla presentazione della domanda di ammissione debitamente compilata e sottoscritta entro il 3 marzo 2024 Tassa di iscrizione al percorso:

• € 2.000 dilazionabili

• € 150 per la prova finale

È prevista la seguente rateizzazione per gli iscritti:

• Prima rata all’iscrizione € 500 (entro la scadenza)

• Successive rette dilazionabili

• Prova finale € 150 da bonificare entro la chiusura prenotazioni alla prova finale.

Il contributo di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.

Struttura percorso 30 CFU: PERCORSO DIDATTICO 30 CFU erogati in modalità sincrona online con argomenti appartenenti alle metodologie e tecnologie didattiche della classe di concorso.



FREQUENZA: Lezioni presumibilmente attivate nel fine settimana o in orario pomeridiano. Come previsto dall’art. 7 comma 7 del DPCM del 4 agosto 2023 per accedere alla prova finale sarà necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni AF (Attività Formativa).

RICONOSCIMENTO CFU: Non sono previsti i riconoscimenti crediti per questo percorso.



PROVA FINALE:

Prova scritta: riguardante progettazione didattica mediante anche tecnologie multimediali Lezione simulata di cui all’allegato A del D.P.C.M. 4 agosto 2023. La prova finale è considerata superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e 7/10 nella lezione simulata. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata.

SEDE PROVA FINALE DA INDICARE NEL MODULO D’ISCRIZIONE:

Novedrate – Milano, sede eCampus – Milano, sede Accademia del Lusso – Milano, sede Accademia “Duncan” di Sanremo – Padova – Torino – Firenze – Bologna – Ancona – Pescara – Genova – Sanremo, sede Accademia “Duncan” – Città di Castello – Roma – Napoli – Catanzaro – Cosenza – Reggio Calabria – Bari – Palermo – Catania – Cagliari

Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso. Iscriviti al percorso con Orizzonte Docenti entro la scadenza indicata e consegui l’abilitazione online.



Finalità e struttura del percorso formativo:

• Ottenere l’abilitazione all’insegnamento e l’inserimento nella I Fascia Docenti

• Passaggio di ruolo su altro insegnamento per i docenti già destinatari di contatto a tempo indeterminato in base alle disposizioni ministeriali.

Accreditamento al MIUR: I percorsi sono autorizzati con nota 3042 del 15 febbraio 2024 con la quale è stato comunicato agli Atenei autorizzati la possibilità di attivare i percorsi 30 CFU “Formazione Iniziale di cui all’art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023” per l’anno accademico 2023/24.

