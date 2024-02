Tavigliano, due giorni di festa per il Carnevale: ecco il programma (foto di repertorio)

È andata sold out la cena a base di bagna cauda, organizzata per stasera al salone polivalente di Tavigliano, in programma alle 20. A seguire, serata danzante con Dj Setola.

Domani, invece, avrà luogo il Carnevale dei Bambini, con le animazioni all'oratorio e la distribuzione della tradizionale fagiolata, a partire dalle 15. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.